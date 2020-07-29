Овечкин оформил дубль в победном матче против «Каролины»

https://static.news.ru/photo/a050daca-55b9-11ea-96bf-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire via

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Кузнецов забросили три шайбы, которых их клубу «Вашингтон Кэпиталз» хватило для победы над «Каролиной».

Выставочный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершился со счетом 3:2. Причём на счету Овечкина две заброшенные шайбы и одна результативная передача. Ещё две голевых передачи оформил российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов.

В Канаде 1 августа начинается розыгрыш Кубка Стэнли. «Вашингтону», как и всем клубам Восточной конференции, предстоит играть в Торонто.

Ранее NEWS.ru сообщал, что все 24 клуба НХЛ, которым предстоит разыграть Кубок Стэнли, 26 июля прибыли в канадские города Торонто и Эдмонтон. Торонто принял 12 команд Восточной конференции, Эдмонтон — 12 команд Западной. Во время турнира все хоккеисты будут обязаны сдавать тесты на коронавирус.