Обладатель Кубка Стэнли умер в 58 лет

Бывший хоккеист «Монреаль Канадиенс» Том Кёрверс, выигрывавший в составе этого клуба Кубок Стэнли, умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В 2019 году Кёрверсу был диагностирован рак лёгких, несмотря на то, что он никогда не был курильщиком.

По завершении карьеры, с 2011 по 2018 год Кёрверс работал старшим советником генерального директора «Миннесоты».

Всего в НХЛ хоккеист, выступавший на позиции защитника, провёл 659 игр, в которых набрал 421 (93 гола + 328 голевых передач) очко. Кубок Стэнли в составе «Монреаля», Кёрверс выиграл в 1986 году. Помимо «Канадиенс» он выступал за «Анахайм», «Ванкувер», «Торонто», «Нью-Джерси» и «Баффало».

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