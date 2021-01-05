Николишин раскритиковал сборную после проигрыша финнам в матче за бронзу

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Решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею будет принято на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF) в конце января. Об этом заявил президент IIHF Рене Фазель.

IIHF использует все ресурсы, чтобы точно понять ситуацию, которая происходит в Белоруссии. У нас уже много было дискуссий. Сейчас нам нужно поговорить с правительством Белоруссии и обсудить ситуации политическую и...