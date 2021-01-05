Николишин раскритиковал сборную после проигрыша финнам в матче за бронзу

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Финляндии со счётом 1:4 в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Никак нельзя охарактеризовать эту игру, ничего хорошего. На мой взгляд, мы играли сильной обороной больше персонально, а это очень энергозатратно, силёночек нам не хватило. Плюс очень часто теряли своих игроков. Вообще персонально давным давно никто не играет. Опять же, очень много было персональной опеки, бегали по зонам за своими игроками, — сказал Николишин корреспонденту NEWS.ru.
По его словам, соперник хорошо комбинировал, катался и здорово владел и контролировал шайбу.
Они делали то, что мы хотим видеть от наших ребят, — добавил он.
Ранее NEWS.ru писал, что решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею будет принято на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF) в конце января. Об этом заявил президент IIHF Рене Фазель.