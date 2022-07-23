НХЛ расследует случай сексуального насилия на МЧМ-2003 НХЛ начала расследование случая сексуального насилия с хоккеистами на МЧМ-2003

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Расследование предполагаемого слчая сексуального насилия со стороны игроков молодёжной сборной Канады в 2003 году начала Национальная хоккейная лига (НХЛ). Об этом говорится на официальном сайте организации. Инцидент мог произойти на молодёжном чемпионате мира того года.

В минувший четверг, 21 июля, Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) получила информацию от журналиста TSN Рика Уэстхеда о случае группового сексуального насилия, который якобы имел место на молодёжном чемпионате мира 2003 года. Организация связалась с полицией города Галифакс, где проходили игры и попросила Уэстхеда и его источники связаться с правоохранителями.

Нам стало известно об ужасных обвинениях в адрес членов молодежной сборной Канады в сезоне-2002/03. Национальная хоккейная лига изучит эти обвинения и примет соответствующие меры, — говоритсяв заявлении НХЛ.

Ранее стало известно, что Hockey Canada возобновила расследование скандала вокруг экс-игроков молодёжной сборной страны. 24-летняя женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, где она утверждает, что в июне 2018 года неоднократно подверглась сексуальному насилию в своём гостиничном номере. Ответчиками по делу названы Hockey Canada, Канадская хоккейная лига и восемь неназванных игроков лиги, включая членов молодёжной сборной страны 2018 года. Обвинения в адрес игроков суд не смог доказать, в результате иск был отозван.

Ранее форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин поделился эмоциями после победы в Кубке Стэнли. Российский нападающий в социальной сети опубликовал фотографию в обнаженном виде из победной раздевалки.