«Непонятный турнир»: Дацюк высказался о чемпионате мира по хоккею

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Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной России Павел Дацюк поделился мнением по поводу прошедшего чемпионата мира в Риге (Латвия). Его слова приводит «Р-спорт».

Хоккеист признался, что вообще не смотрел мировое первенство.

Не считаю, что это был чемпионат мира, потому что без болельщиков на трибунах — это был просто какой то непонятный турнир, — сказал Дацюк.

По мнению спортсмена, без болельщиков нет смысла играть.

Чемпионат мира проходил с 21 мая по 6 июня 2021 года. Победителем турнира стала сборная Канады, которая в четвертьфинале одолела российскую команду.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по хоккею — 1993 Андрей Николишин после завершения чемпионата мира по хоккею, который прошёл в Риге (Латвия), выразил уверенность, что сборная России сможет быть в числе лидеров на Олимпиаде-2022.