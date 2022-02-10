На минималках: как российские хоккеисты выиграли второй матч подряд на ОИ

Сборная России по хоккею провела второй матч на Олимпиаде в Пекине. После невнятной, но победной игры со Швейцарией (1:0) команда Жамнова чуть более увереннее разобралась с Данией (2:0). Однако матч, особенно первый период, получился очень тяжёлым. Рассказыаем подробнее о ходе поединка.

Подтвердить амбиции

От стартового матча россиян на турнире, мягко говоря, остались смешанные впечатления. С одной стороны, была добыта важная победа над швейцарцами. С другой, это было сделано совершенно не в стиле главного фаворита турнира. Россияне очень много удалялись, беззубо выглядели в атаке и смогли создать лишь несколько голевых моментов. Судьбу игры решил случайный рикошет от ноги швейцарского защитника, при этом соперник россиян дважды попадал в каркас ворот команды Алексея Жамнова. Проблем «красную машину» также лишила блестящая игра вратаря Ивана Федотова.

Датчане в первом матче на турнире, наоборот, показали свой максимум. Скандинавы плотной игрой в обороне нивелировали атакующий потенциал сборной Чехии и дождались шансов в контратаках. В итоге Дании удалось добыть во многом неожиданную победу (2:1), что вселило в игроков команды уверенность.

Время унывать

В первой половине стартового периода сборная России выглядела ещё хуже, чем в матче со Швейцарией. Датчане плотно играли в средней зоне и не неслись вперед, а у наших хоккеистов прогрессировала креативная импотенция. В зону датчан не удавалось войти ни через пас, ни через заброс за ворота, ни благодаря индивидуальным действиям. Фаворит совершенно не доминировал, команды играли без ворот в одинаково унылый оборонительный хоккей. Ярче всего этот тезис подтверждает цифра 1. Именно столько бросков в створ ворот соперника совершили россияне за первую десятиминутку. Даже датчане к тому моменту умудрились дважды потревожить Ивана Федотова.

За шесть с половиной минут до конца периода датчане схлопотали удаление, благодаря чему россиянам впервые за матч удалось закрепиться в чужой зоне. Однако даже в такой ситуации наша команда не создала совершенно ничего опасного и умудрилась ни разу не попасть по воротам! Хоккеисты в белой форме пытались разыгрывать до верного, но датчане блестяще играли в обороне.

В равных составах команды доиграли в том же стиле, что и до удаления. Вязко, безыдейно и на не очень высоких скоростях. Встреча полностью шла по плану Дании, а россиянам нужно было срочно что-то менять. Из положительного в действиях команды Жамнова можно было отметить разве что отсутствие удалений.

На пути к ренессансу

На старте второго периода сборная России заиграла гораздо быстрее и агрессивнее, что немедленно дало плоды. Датчане начали ошибаться и допустили два удаления подряд, россияне же на этот раз смогли создать несколько классных моментов. К сожалению, голкипер соперника Фредерик Дичов справился с ними, на табло остались нули.

Но гореть им было суждено недолго: на девятой минуте периода неудавшийся бросок Антона Слепышева на пятаке подобрал Павел Карнаухов, который со второй попытки от ловушки голкипера вогнал-таки шайбу в сетку. Какой важный гол!

Олимпиада-2022 в Пекине. Хоккей. Мужчины. Групповой этап. Дания - ОКР - 0:2. Никлас Йенсен (Дания) и Никита Гусев (ОКР) ALEX PLAVEVSKI/EPA/TASS

Остаток периода россияне очень прилично действовали в атаке, но позволили сопернику дважды убежать в опасные контратаки — выручил Федотов. В целом же период получился для россиян хорошим: номинальные гости нанесли целых 17 бросков, трижды заставили соперника удалиться и наконец-таки распечатали ворота датчан. Очень хотелось, чтобы в третьем периоде сборная России продолжила в том же духе.

Решающий рывок

Датчане в третьем периоде предсказуемо заиграли поактивнее, всё-таки команде было нужно отыгрываться. Россияне тоже не сбавляли оборотов, продолжая проводить активные смены и угрожать воротам соперника. Но «красной машине» катастрофически не хватало второго гола.

Команды по разу поиграли в неравных составах, датчане упустили супермомент, не попав по пустым воротам, но, в целом, сохранялось ощущение, что россияне контролируют ход матча. Хотя преимущество было уж очень шатким.

В концовке матча датчане сняли вратаря и устроили штурм, но россияне не просто выстояли, но и усилиями Кирилла Семенова, поразившего пустые ворота, удвоили преимущество. Команда Жамнова одержала важную победу и сделала огромный шаг к первому месту, которое позволит ей напрямую квалифицироваться в четвертьфинал. Однако вопросов к российской сборной остается предостаточно. Прежде всего, нужно срочно налаживать игру в созидании и увеличивать эффективность действий в большинстве. С обороной пока всё неплохо, но и уровень соперников не был каким-то слишком высоким.