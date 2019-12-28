https://static.news.ru/photo/a39e95f2-29b1-11ea-a37d-fa163e074e61_660.jpg Фото: oskaline /pixabay.com

Сборная России разгромила команду Канады со счётом 6:0 на молодёжном чемпионате мира по хоккею.

В составе российской команды голами отметились Александр Хованов (2-я минута), Павел Дорофеев (11-я), Никита Ртищев (14-я), Никита Александров (23-я), Егор Соколов (34-я), Григорий Денисенко (37-я).

Эта победа стала самой крупной для россиян в истории молодёжных чемпионатов мира.

Сборная России поднялась на первое место в турнирной таблице группы В, набрав 3 очка. Столько же очков имеют в активе команды США, Чехии, Германии и Канады, однако россияне оказались выше по дополнительным показателям.

Следующий матч россияне проведут 29 декабря против сборной США, начало встречи — в 21:00 мск.

В стартовом поединке группы B молодёжного чемпионата мира по хоккею, проходящего в Чехии, российская сборная уступила хозяевам турнира чехам со счётом 3:4, писал NEWS.ru.