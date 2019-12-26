https://static.news.ru/photo/edf84eee-27ff-11ea-a920-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккей России/vk.com

В стартовом поединке группы B молодёжного чемпионата мира по хоккею, проходящего в Чехии, российская сборная уступила хозяевам турнира чехам — 3:4 (2:2, 1:2, 0:0).

На протяжении всей встречи, проходившей в Остраве, чешская команда вела в счёте, а подопечные Валерия Брагина догоняли соперника. К восьмой минуте первого периода в составе хозяев отличились Петр Чайка и Ян Мышак, однако голы Егора Замулы (11-я минута) и Василия Подколзина (15-я) позволили россиянам завершить первую треть матча вничью.

На 26-й минуте Матей Блюмел вновь вывел чехов вперёд, однако спустя 45 секунд Егор Замула (27-я минута) оформил дубль и повторно восстановил равновесие.

Во втором периоде у обеих команд было много удалений, и в концовке россияне дважды оставались втроём против пятерых игроков соперника. Первым таким случаем хозяева льда воспользовались — шайбу забросил Ян Йеник (38-я минута). А Михал Теплы оформил «ассистентский хет-трик», отметившись результативными передачами в трёх из четырёх голов своей команды.

В заключительной двадцатиминутке место в воротах российской сборной вместо Ярослава Аскарова занял Амир Мифтахов. В концовке третьего периода россияне на полторы минуты вновь остались в двойном меньшинстве и сумели выстоять. За 51 секунду до конца основного времени матча россияне заменили вратаря на шестого полевого игрока, но сравнять счёт не сумели.

Следующий матч на МЧМ сборная России проведёт 28 декабря с командой Канады (начало в 21:00 мск). В группе B также выступают сборные США и Германии.

В стартовом матче группы А сборная Швейцарии взяла верх над командой Казахстана — 5:3. В этой группе также сыграют сборные Финляндии, Швеции и Словакии.

В стартовом матче женского молодёжного первенства мира российские девушки уступили канадским сверстницам (2:3), писал ранее NEWS.ru.