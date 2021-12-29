Матч Финляндия — Чехия на МЧМ по хоккею отменён из-за коронавируса

Матч групповой стадии молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Чехии был отменён. В пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что один из игроков чешской команды сдал положительный тест на COVID-19. Чехам было засчитано техническое поражение со счётом 0:1.

В связи с обязательным командным карантином после положительного результата теста одного из её игроков сборная Чехии не сможет участвовать в матче 29 декабря с Финляндией, — говорится в сообщении.

В IIHF добавили, что в результате дополнительного тестирования станет известно, сможет ли команда Чехии принять участие в заключительном матче групповой стадии со сборной Австрии.

Чехия провела на турнире два матча, в каждом из них потерпела поражение. Сначала подопечные Карела Млейнека уступили Канаде (3:6), затем в овертайме проиграли Германии (1:2).

В свою очередь, Финляндия на старте соревнований победила Германию (3:1), а затем разгромила Австрию (7:1).

Ранее IIHF отменила матч молодёжного чемпионата мира между сборными США и Швейцарии. Команде Соединённых Штатов засчитали техническое поражение со счетом 0:1. Причиной такого шага организаторов турнира стал коронавирус — двое американских хоккеистов сдали положительные тесты на инфекцию, а остальная команда отправилась на карантин.