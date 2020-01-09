https://static.news.ru/photo/ac6f7d10-32d3-11ea-8a92-fa163e074e61_660.jpg Евгений Малкин (справа) Фото: Jeanine Leech/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вошёл в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея, сообщает пресс-служба организации.

Также в сборную включены финский голкипер Пекка Ринне, канадские защитники Дрю Даути и Ши Уэбер, канадский нападающий Сидни Кросби и швед Уильям Нюландер.

Малкин является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), двукратным серебряным призёром (2010, 2015) и бронзовым (2019). На чемпионате мира — 2012 он стал лучшим бомбардиром с 19 набранными очками (11 голов и 8 результативных передач).

В составе «Питтсбурга», за который он выступает с 2006 года, стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее российский нападающий Илья Ковальчук подписал годичный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс». Сумма соглашения — $700 тысяч, писал NEWS.ru.