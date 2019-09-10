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Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира Игорь Ларионов назначен советником главы штаба сборной России, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В круг обязанностей трёхкратного обладателя Кубка Стэнли войдет работа со сборными командами всех возрастов. Кроме того, Ларионов будет внедрять и совершенствовать Национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина» и давать рекомендации по развитию молодых игроков. Также в обязанности специалиста войдёт просмотр и анализ матчей с участием кандидатов в национальные сборные.

Основная причина, по которой я принял решение заключить соглашение с ФХР — желание использовать накопившийся опыт, — сказала Ларионов

Главой штаба сборной России является первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Ранее сын Ларионова Игорь Ларионов-младший подписал пробное соглашениес петербургским хоккейным клубом СКА, писал News.ru.