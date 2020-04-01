https://static.news.ru/photo/72d7b764-740c-11ea-987f-fa163e074e61_660.jpg Фото: HC Admiral Vladivostok/facebook.com

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» не примет участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за пандемии коронавируса.

Решение было принято региональным оперативным штабом и Министерством физической культуры и спорта Приморского края.

Профессиональные спортивные команды Приморского края не будут принимать участия в предстоящем сезоне, — сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что выделенные ранее cредства, предусмотренные на финансирование «Арсенала», власти региона перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируcа. При этом спонсор клуба также испытывает финансовые сложности из-за пандемии и не сможет в полной мере профинанcировать выступление клуба.

В самом клубе отнеслись к инициативе с пониманием. Сообщается, что «Адмирал» сделает своим приоритетом развитие детского и юношеского спорта, воспитание поколения приморских хоккеистов.

Национальная хоккейная лига объявила о переносе церемонии вручения наград и драфта 2020 года на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, ранее писал NEWS.ru.