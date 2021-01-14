Капризов установил клубный рекорд «Миннесоты» в дебютном матче в НХЛ

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Российский нападающий Кирилл Капризов ярко дебютировал в Национальной хоккейной лиге. В первом матче нового сезона он помог «Миннесоте» на выезде в овертайме обыграть «Лос-Анджелес» — 4:3, установив при этом клубный рекорд.

Капризов стал автором победной шайбы в дополнительное время, но главное его достижение кроется не в этом. В течение матча он записал в свой актив также две результативные передачи и, таким образом, стал первым игроком в истории «Миннесоты», который набрал три очка в дебютном матче в заокеанской лиге.

Сам гол продемонстрировал нацеленность Капризова на ворота. Он оказался расторопнее всех, когда игрок «Лос-Анджелеса» недостаточно сильно отдал передачу партнёру назад. Россиянин перехватил шайбу и устремился к чужим ворота, оказавшись один на один с голкипером «Кингз» Джонатаном Куиком. Капризову не составило труда переиграть оппонента.

Капризов стал всего третьим игроком за всю историю НХЛ, который в своей дебютной игре отличился в овертайме. Впервые такое удалось Нику Кнотту ещё в сезоне-1941/42, а полвека спустя это достижение повторил форвард «Калгари» Тим Суини — он провёл первую игру в лиге в октябре 1990 года.

Капризов был выбран «Миннесотой» ещё на драфте 2015 года — клуб выбрал его в пятом раунде под общим 135-м номером. Но дебюта в НХЛ Кириллу пришлось ждать пять с половиной лет.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин начал новый сезон, набрав два очка. Он отметился двумя ассистами в матче против «Баффало», который завершился победой его команды со счётом 6:4.