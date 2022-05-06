Игроки НХЛ устроили массовую драку из-за атаки на российского вратаря Форвард Картер сбил с ног вратаря Шестёркина и спровоцировал массовую драку в НХЛ

Чемпионат НХЛ: «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Питтсбург Пингвинз» / Фото Adam Hunger/AP/ТАСС

Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвингс» устроили массовую драку из-за атаки на российского форварда Игоря Шестёркина в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 5:2.

Канадский форвард «Питтсбурга» Джефф Картер сбил с ног Шестёркина. Это спровоцировало потасовку у ворот. Вратарь «Рейнджерса» некоторое время не мог подняться самостоятельно со льда, ему потребовалась медицинская помощь. Шестёркин позже смог продолжить игру.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Даллас Старс» Владислав Наместников подрался с американским защитником «Каролины Харрикейн» Бреттом Пеши во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Стычка произошла после того, как россиянин применил на американце силовой приём. В ответ Пеши накинулся на своего обидчика и нанёс ему несколько ударов по голове.