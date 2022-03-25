Американец избил российского хоккеиста во время матча НХЛ

Фото: Matthew Pearce/Icon Sportswire/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет подвергаться нападкам в Национальной континентальной лиге (НХЛ) в связи со сложившейся ситуацией в мире. В то же время она отметила, что американцам будет непросто совместить политику толерантности со статусом российского рекордсмена, сообщает «Спорт-экспресс».

Боюсь, что на него будут продолжаться нападки. Им будет очень тяжело увязать свою политику толерантности с тем, что у них русский рекордсмен. Тем более что Саша — капитан. Выгнать человека...