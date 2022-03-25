Американец избил российского хоккеиста во время матча НХЛ

Российский форвард «Даллас Старс» Владислав Наместников подрался с американским защитником «Каролины Харрикейн» Бреттом Пеши во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Стычка произошла после того как россиянин применил на американце силовой приём. В ответ Пеши накинулся на своего обидчика и нанёс ему несколько ударов по голове.
Через некоторое время хоккеистов разняли судьи. Россиянину удалось избежать серьёзных травм. Матч в итоге завершился победой «Далласа» в серии буллитов.
Ранее в Череповце завершился шестой матч 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» — «Динамо» (3:2). В концовке встречи хоккеисты устроили массовую драку после удаления динамовцев.