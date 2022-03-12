Хоккеисты «Динамо» и «Северстали» устроили массовую драку в конце матча

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В Череповце завершился шестой матч 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» — «Динамо» (3:2). В концовке встречи хоккеисты устроили массовую драку после удаления динамовцев. Видео потасовки опубликовала пресс-служба КХЛ.

В драке приняли участие почти все хоккеисты, присутствовавшие на льду. Арбитры с трудом разняли дерущихся. После потасовки четыре минуты штрафа за грубость получил игрок «Динамо» Михаил Фисенко.

Благодаря победе в этом матче «Северсталь» сравняла счёт в серии — 3:3. Решающий поединок состоится 14 марта в Москве.

Ранее сообщалось, что финские хоккеисты КХЛ приняли решение покинуть свои клубы и уехать из России. Легионеры «Салавата Юлаева» (Метсола, Хартикайнен, Маннинен) и «Металлурга» (Олкинуора) уже известили об этом свои команды.