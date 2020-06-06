Хоккеист Малкин пригласил Кириленко на тренировку

https://static.news.ru/photo/db691edc-a808-11ea-a989-fa163e074e61_660.jpg Евгений Малкин Фото: e.malkin71geno?instagram.com

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин выложил на своей странице в Instagram видео с тренировки.

Помимо базовых упражнений хоккеист продемонстрировал свои баскетбольные навыки.

Я жду тебя, Андрей Кириленко, — подписал свою публикацию Малкин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анна Кастерова, супруга Малкина, в очередной раз ответила на нападки хейтеров из-за двойного гражданства Малкина. Она отметила, что он является патриотом своей страны, а получение второго паспорта стало вынужденной мерой. Жена хоккеиста рассказала, что произошло это из-за бюрократических проблем.