Хоккеист Малкин пригласил Кириленко на тренировку

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин выложил на своей странице в Instagram видео с тренировки.
Помимо базовых упражнений хоккеист продемонстрировал свои баскетбольные навыки.
Я жду тебя, Андрей Кириленко, — подписал свою публикацию Малкин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анна Кастерова, супруга Малкина, в очередной раз ответила на нападки хейтеров из-за двойного гражданства Малкина. Она отметила, что он является патриотом своей страны, а получение второго паспорта стало вынужденной мерой. Жена хоккеиста рассказала, что произошло это из-за бюрократических проблем.
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