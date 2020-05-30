Жена Малкина вновь защитила его от нападок из-за получения паспорта США

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Супруга российского хоккеиста Евгения Малкина телеведущая Анна Кастерова, которая живёт вместе со своим супругом в Соединённых Штатах, в очередной раз ответила на нападки хейтеров из-за двойного гражданства нападающего клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз».

Она рассказала, что Малкин является патриотом своей страны. У Евгения есть американский паспорт, а их сын Никита является гражданином США, так как родился в этой стране, пишет Teleprogramma.pro.

Это была вынужденная мера. Таким образом, мы сократили срок получения моих документов. Америка сейчас — его второй дом, — отметила Кастерова.

Жена хоккеиста рассказала, что произошло это из-за бюрократических проблем. Им необходимо было расписаться в тот момент, когда Анна ждала ребёнка. Жена нападающего клуба НХЛ отметила, что в Америке он зарабатывает деньги, но не забывает о родном Магнитогорске и помогает спортивным школам.