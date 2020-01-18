Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий рассказал, что волновался перед участием в мастер-шоу на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Очень волновался перед конкурсом на скорость. Думал о том, как бы сердце не остановилось и я не рухнул бы перед стартом. Драники? Не получилось их привезти сюда из Минска, а в Москве изготовили скорее сырники, чем драники. Но Гудачек вроде бы не жаловался на вкус, — сказал Грецкий журналистам.
Ранее стало известно, что Неделя звёзд КХЛ в 2021 году пройдёт в Риге, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен