Очень волновался перед конкурсом на скорость. Думал о том, как бы сердце не остановилось и я не рухнул бы перед стартом. Драники? Не получилось их привезти сюда из Минска, а в Москве изготовили скорее сырники, чем драники. Но Гудачек вроде бы не жаловался на вкус, — сказал Грецкий журналистам.