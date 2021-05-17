Голевой пас Овечкина не помог «Вашингтону» во второй игре против «Бостона»

https://static.news.ru/photo/a4602760-b788-11eb-88c2-96000091f725_660.jpg Александр Овечкин Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские легионеры «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов участвовали во всех трёх голах команды во второй игре первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».

Однако усилия россиян не спасли столичный клуб от домашнего поражения со счётом 3:4 в овертайме. Овечкин ассистировал Ти Джею Оши, а Орлов дважды Гарнету Хэтэуэйю. Причём, «Бостон» ушёл от поражения за две минуты до окончания третьего периода, а добился победы на первой же минуте овертайма.

Однако одного достижения Овечкин в этот вечер добился — он вышел на третье по очкам среди левых форвардов за карьеру в плей-офф НХЛ. Голевой пас принёс ему 133 очка (69 шайб + 64 передачи), это на одно очко больше, чем имел финский форвард Эса Тикканен.

Счёт в серии до четырёх побед между «Вашингтоном» и «Бостоном» стал 1-1. Первый матч также в овертайме со счетом 3:2 выиграл столичный клуб. Третья игра команд пройдёт 20 мая (начало — 01:30 мск).

Ранее стало известно, что 35-летнему Овечкину удалось вернуться на последний матч регулярки. До этого в обойме его не было на протяжении семи игр из девяти возможных. Впервые за шесть лет хоккеист выбыл на длительный срок из-за травмы. Тем не менее надо признать — этот сезон стал худшим в карьере для легенды «Кэпс».