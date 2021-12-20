Финская заноза: как россияне упустили победу в Кубке Первого канала

В Москве завершился российский этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. У болельщиков хозяев турнир оставил смешанные чувства. С одной стороны, команда Алексея Жамнова добилась трёх красивых побед, в том числе над канадцами, с другой — упустила победу в турнире в последнем матче с финнами. Рассказываем подробнее о ходе хоккейный баталий.

Победная поступь

Для сборной России турнир начался матчем против канадцев, которые на Кубке Первого канала выступали в качестве приглашённых звёзд. Правда, настоящими звёздами в составе «Кленовых листьев» пахло очень слабо. По большей части за североамериканцев выступали играющие в КХЛ хоккеисты.

Россияне здорово провели два периода и начало третьего. К отметке 40 минут 20 секунд хозяева вели со счётом 4:1 и, казалось, решили вопросы о победителе игры. Однако даже такие канадцы смогли устроить проблемы россиянам. Сначала гости отыграли одну шайбу, а за полторы минуты до конца сократили отставание до минимума. У Канады были шансы перевести игру в овертайм, но на последнем рубеже здорово сработал Иван Федотов. Россияне на радость публике добыли психологически важную победу над Канадой, однако не нужно забывать, каков был уровень соперника.

Россия — Канада Velengurin Vladimir/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вторая встреча на турнире против Швеции стала настоящим бенефисом Федотова. Почти 50 минут игрового времени команды вели безуспешную перестрелку, но никак не могли открыть счёт. Несмотря на нули на табло, игра смотрелась, а в середине третьего периода удача всё-таки улыбнулась россиянам. Никита Гусев нашёл передачей на дальней штанге подключившегося к атаке защитника Вячеслава Войнова, который со второй попытки отправил шайбу в сетку. Шведы пытались отыграться, но Федотов в этот вечер был слишком хорош. Вратарь добавил в коллекцию «сухарь», а россияне — ещё два очка.

Третья встреча, с чехами, стала для сборной России самой яркой на турнире. Уже к 15-й минуте команда Жамнова вела со счётом 3:0, после чего так и не позволила чехам толком вернуться в игру. Те забросили по одной шайбе в концовке первого и в середине третьего периода, однако хозяева отличились ещё дважды. Итоговая красивая победа со счётом 5:2 стала отличным подарком для 8,5 тысячи болельщиков, пришедших на «ЦСКА Арену». Особенно круто смотрелась ударная тройка россиян Вадим Шипачев — Никита Гусев — Михаил Григоренко. Звено организовало две шайбы, оба раза отличился последний.

Подножка от финнов

Для победы в домашнем турнире россиянам в последнем матче нужно было обыгрывать финнов, которые, как и хозяева, шли в Кубке Первого канала без потерь. За эту игру, зная историческую сложность соперника для нашей команды, было особенно волнительно.

Тревожные ожидания полностью оправдались. Финны смогли навязать сопернику вязкий хоккей с обилием борьбы, не позволив россиянам играть в привычном атакующем комбинационном стиле. На первый перерыв гости ещё и ушли с преимуществом в счёте. Шайба пришла практически из ничего: Валттери Мереля здорово сориентировался в толчее на пятаке и первым бросил по отскочившей шайбе.

Velengurin Vladimir/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во втором периоде соперники обменялись голами, и финны снова ушли отдыхать с преимуществом в счёте, однако третью 20-минутку хозяева всё-таки оставили за собой. Помогла шайба Вячеслава Войнова, которая получилась спорной. Изначально судьи не засчитали гол, сигнализировав о том, что Кирилл Марченко активно мешал финскому голкиперу в площади ворот. Однако после просмотра видеоповтора они поменяли решение.

Овертайм был решающим не только в матче, но и во всём турнире, и тут россияне решили рискнуть. Команда сыграла по конспектам главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова, который регулярно снимает вратаря в овертаймах, и прогадала. Обрез привёл к бегству Сакари Маннинена к пустым воротам, финна снёс Войнов. По правилам шайба всё равно была засчитана, и трофей уехал в Финляндию.

Знакомство Жамнова

Кубок Первого канала стал первым турниром для Алексея Жамнова в качестве главного тренера сборной. Да, ему не удалось познакомиться с игроками из НХЛ, но ещё не известно на сто процентов, поедут ли они на Олимпиаду. Если худшие опасения подтвердятся — состав россиян на Играх будет очень близок к тому, что выступал на турнире в Москве.

У Жамнова был шанс наиграть сочетания, попробовать разных вратарей, дать шанс молодёжи и даже испробовать нетривиальные ходы типа снятия голкипера в овертайме. С этой точки зрения турнир стал для тренерского штаба огромным подспорьем.

Не стоит забывать и том, что Кубок Первого канала стал праздником для болельщиков. Только в матче со Швецией на трибунах не было аншлага с учётом разрешённой 70-процентной заполняемости. На всех остальных встречах на трибунах чётко находилось по 8,5 тысячи болельщиков. Играть в такой атмосфере для хоккеистов было настоящим кайфом.