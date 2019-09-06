6 сентября в офисе «Газпром Медиа» прошло очередное заседание совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Президент организации Дмитрий Чернышенко после окончания заседания прокомментировал его итоги и ответил на вопросы журналистов.

Тимченко переизбрали единогласно

Но сначала глава КХЛ отметил, что за пять прошедших игровых дней в регулярном чемпионате проведено 23 матча, в которых зафиксировано немало неожиданных результатов, в частности, удачно стартовали подмосковный «Витязь», рижское «Динамо», а «Спартак» с Олегом Знарком во главе уверенно обыграл в Ярославле «Локомотив».

Сезон начался бодро — во всех смыслах слова. Почти половина матчей завершилась с разницей в одну шайбу. Интрига — это то, что нам нужно, — подчеркнул Чернышенко.

Переходя непосредственно к итогам заседания совета директоров КХЛ, президент лиги отметил, что был избран новый состав совета, в который вошёл опытный хоккейный человек — генеральный директор московского «Спартака» Алексей Жамнов.

Напомню, что ещё в прошлом сезоне хоккейный клуб «Спартак» приобрёл долю в ООО КХЛ, а теперь реализовал своё законное право получить своего представителя в совете директоров, — отметил Чернышенко.

Затем на заседании был единогласно переизбран на пост председателя совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко, при котором, как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, лига продолжает развиваться, демонстрируя рост как доходов, так и чистой прибыли.

Дмитрий Чернышенко Сергей Булкин/News.ru

В качестве примера были приведены цифры роста доходов клубов от продажи телевизионных прав. По итогам прошлого сезона этот показатель составил 8 процентов, что дало возможность распределить между клубами 419 миллионов рублей. Больше всех досталось обладателю Кубка Гагарина столичному ЦСКА — 72 548 650 рублей. До 30 сентября эти средства будут переведены клубам.

Что касается общего дохода лиги, он за прошлый сезон составил 3,6 млрд рублей. На 15 процентов превышены показатели доходности КХЛ по сравнению с предыдущим сезоном.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, первые два вопроса на совете директоров были посвящены технологическим новшествам. Как известно, КХЛ стала первой лигой, в матчах которой используются средства спортивной телематики: благодаря шайбам со встроенными чипами судьи, специалисты и болельщики прямо по ходу игры получают на информационном табло-видеокубе самую разнообразную и интересную информацию.

«Легальной аренде — быть»

Также на заседании совета директоров были заслушаны отчёты трёх рабочих групп. Первая из них рассматривала варианты формирования состава и календаря КХЛ в случае образования новых дивизионов — Дальневосточного и Западноевропейского. Были предложения, чтобы представители этих дивизионов в регулярном чемпионате не встречались, а могли сыграть между собой только в плей-офф.

Подавляющее большинство членов рабочей группы посчитало, что спортивный принцип всё же важнее, чем возможная экономия средств на перелётах, поэтому приняли решение, что пока в структуре дивизионов ничего меняться не будет, — отметил Чернышенко.

Вторая рабочая группа рассматривала вопрос об аренде хоккеистов. Всё идёт к тому, что бороться с этим явлением бессмысленно — значит, стоит попытаться его легализовать и возглавить.

Практика показывает, что институт скрытой аренды всё равно существует, несмотря на то, что мы с ним активно боролись. Если есть такая деятельность, которую трудно искоренить, то, наверное, стоит её легализовать и ограничить регламентными правилами, одинаковыми для всех. Сколько человек может быть в аренде, на какие сроки — все эти вопросы нам предстоит проработать. Поэтому легальной аренде — быть. Не зря же есть русская поговорка: если есть бардак, и с ним нельзя справиться, то его надо возглавить, — отметил Дмитрий Чернышенко.

Третья рабочая группа занималась проработкой вопроса введения пола зарплат — наряду с потолком. Глава КХЛ напомнил, что стартовавший сезон — последний, в котором вершина зарплат хоккеистов пока ещё не является жёсткой.

Принято решение, что с сезона-2020/21 поэтапно будет вводиться пол зарплат, который первоначально будет составлять 30 процентов от суммы потолка зарплат. Затем сумма пола будет постепенно увеличиваться, что позволит сделать более равными финансовые возможности клубов КХЛ, — констатировал Чернышенко.

Мемориальный комплекс членам хоккейного клуба Локомотив, погибшим в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, на Леонтьевском кладбище в Ярославле Ярослав Неелов/РИА Новости

Также президент лиги напомнил, что 7 сентября будет отмечаться восьмая годовщина трагической гибели ярославского «Локомотива» в авиакатастрофе, в связи с чем все матчи КХЛ в этот день начнутся с минуты молчания.

«Постепенно перейдём к канадскому стандарту площадок»

Затем Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы журналистов. Сразу же его попросили прокомментировать предложение президента ХК ЦСКА Игоря Есмантовича об увеличении лимита на легионеров до семи, причём один из них может быть вратарём, а ещё один — обязательно молодым игроком.

Должна быть большая база игроков, которая позволяла бы сделать выгодной конкуренцию в интересах страны. Понятно, что мы подчиняемся законам России, установленным Минспортом. Его представители входят в совет директоров КХЛ. Они все предложения слышали — посмотрим на их реакцию. Доводы приводились интересные. В том числе и то, что молодые таланты и западных, и североамериканских лиг могли бы играть в России, — отметил Чернышенко.

Президента КХЛ попросили прокомментировать постепенный переход лиги на площадки меньшего размера, продиктованный новым регламентом Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Я об этом говорил на открытии сезона. У нас есть чёткое указание совета директоров — к ноябрю составить дорожную карту по этому вопросу. Постепенно все клубы должны перевести свои домашние арены к так называемому канадскому стандарту площадок, — заявил Чернышенко.

hcredstar.ru

Ещё один заданный главе КХЛ вопрос касался недавних матчей китайской команды «Куньлунь Ред Стар» не в Пекине, где этот клуб обычно принимает своих соперников, а в Шэньчжене. Перенос случился из-за национального праздника в Китае, но обернулся огромными проблемами: хоккеисты приезжих команд отмечали отвратительное качество льда, проблемы с логистикой, да и со зрителями вышел конфуз — на трибунах собралось всего 800 человек.

Кроме того, во время матча на площадке не были закреплены ворота, левая штанга не хотела фиксироваться, были проблемы с информационным кубом, с трансляцией матча, когда режиссёр вместо главного тренера «Салавата» Николая Цулыгина показывал второго тренера Томи Ламса, а бродкастер трансляции подписал как penalty kick — что означает пенальти в футболе.

Помимо этого, сама собой открылась калитка скамейки штрафников, едва не приведя к травме Тревора Мёрфи, после силового приёма влетевшего в торец борта. Позже её так и не смогли закрыть. В итоге пришлось разобрать дверь, сняв с неё внутреннюю панель, и поправить замок. Также в защитном стекле перед судейским столиком образовалась трещина.

Я считаю это форменным безобразием, которое не соответствует статусу великой спортивной державы, каковой является Китай. Со стороны клуба было серьёзное нарушение регламента, «Куньлунь» подвергнут штрафу. Конечно, нас совершенно не устраивает и посещаемость на матчах в Китае — она портит все впечатления от успехов, которые есть у других клубов. Но мы понимаем, что это временные трудности китайской команды, которая пока скитается без домашней арены. Надеемся, что «Куньлунь» не допустит повторения подобной ситуации на тех матчах, которые пройдут уже в Пекине, — выразил надежду Дмитрий Чернышенко.

Также президент КХЛ подчеркнул, что в нынешний сезон клубы вступили без долгов перед хоккеистами, что лишний раз свидетельствует о развитии лиги и улучшении финансового состояния клубов.