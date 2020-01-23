https://static.news.ru/photo/f43dbb30-3dfe-11ea-b9c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: hc-avto.ru

Екатеринбургский «Автомобилист» в очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) взял верх в уральском дерби над челябинским «Трактором» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

Уже в первом периоде победу хозяевам обеспечил дубль канадского форварда Брукса Мэйсека, отличившегося на 13-й и 20-й минутах.

Во второй двадцатиминутке Ник Бэйлен (34-я минута) отыграл одну шайбу, однако в заключительной трети матча точные броски Алексея Василевского (58-я) и Джеффа Плэтта (59-я, в пустые ворота) закрепили выигрыш екатеринбуржцев.

«Автомобилист» (65 очков, 50 игр) выиграл у «Трактора» все четыре очных поединка в нынешнем сезоне и закрепился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции. Челябинцы отстают от зоны плей-офф на восемь очков.

В предыдущем поединке регулярного чемпионата «Трактор» уступил в Новосибирске «Сибири», писал ранее NEWS.ru.