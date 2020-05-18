Хоккей

Дочь Фетисова: мы ели хлопья из Кубка Стэнли

13:34, 18 мая 2020
Анастасия Фетисова Анастасия Фетисова Фото: lfetisova/instagram.com

Анастасия Фетисова, дочь двукратного олимпийского чемпиона и трёхкратного обладателя Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера) Вячеслава Фетисова, рассказала о своих воспоминаниях их детства.

Помню, как кубок был на моём дне рождения, и все мои друзья просто сходили с ума. Все хотели сесть в кубок или сделать вид, что могут держать его над головой. Один раз мы ели хлопья из кубка. Я ещё сидела в нём, — цитирует Фетисову Sport24.

Ранее американская телекомпания ESPN выбрала лучшие тройки нападения в истории каждого клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российское трио в составе Сергея Фёдорова, Игоря Ларионова и Вячеслава Козлова вошло в рейтинг как лучшее атакующее звено всех времён в «Детройт Ред Уингз», писал NEWS.ru.

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