Дочь Фетисова: мы ели хлопья из Кубка Стэнли

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Хоккеист и тренер Юрий Гомоляко скончался на 74-м году жизни. Он играл за уфимский «Салават Юлаев», чебаркульскую «Звезду» и челябинский «Восход».

Хоккейный клуб «Трактор» выражает свои глубочайшие соболезнования семье, родственникам и друзьям Юрия Петровича, — говорится в сообщении на сайте челябинского «Трактора». Юрий Гомоляко в сезоне-1968/69 играл за «Звезду» в одном...