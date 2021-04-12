Дадонов принёс «Оттаве» победу в матче НХЛ против «Виннипега»

https://static.news.ru/photo/e5cc24a0-9c09-11eb-b96f-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: nhl.com

В домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» обыграла «Виннипег» со счётом 4:2. Об этом сообщает ТАСС.

У хозяев шайбы забросили Брэди Ткачук (12-я и 57-я минуты), Коннор Браун (19-я) и Евгений Дадонов (51-я). У гостей отличились Кайл Коннор (6-я) и Николай Элерс (9-я).

Для Евгения Дадонова это 12-я шайба в текущем сезоне. Всего он набрал 17 очков в 43 встречах. Ещё двое россиян, играющих за «Оттаву», — Никита Зайцев и Артём Зуб — отличиться не смогли.

Таким образом «Оттава» прервала четырёхматчевую проигрышную серию. Сейчас клуб занимает последнее, седьмое место в турнирной таблице Северного дивизиона с 34 очками в 43 играх.

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