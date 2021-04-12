Дадонов принёс «Оттаве» победу в матче НХЛ против «Виннипега»

В домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» обыграла «Виннипег» со счётом 4:2. Об этом сообщает ТАСС.
У хозяев шайбы
Для Евгения Дадонова это 12-я шайба в текущем сезоне. Всего он набрал 17 очков в 43 встречах. Ещё двое россиян, играющих за «Оттаву», — Никита Зайцев и Артём Зуб — отличиться не смогли.
Таким образом «Оттава» прервала четырёхматчевую проигрышную серию. Сейчас клуб занимает последнее, седьмое место в турнирной таблице Северного дивизиона с 34 очками в 43 играх.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забил «Баффало» и приблизился по голам в НХЛ к Дионну. Об этом писал NEWS.ru.