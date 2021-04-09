Овечкин забил «Баффало» и приблизился по голам в НХЛ к Дионну

https://static.news.ru/photo/c61789be-99a3-11eb-b402-96000091f725_660.jpg Александр Овечкин Фото: Adam Lacy/Icon Sportswire/imago sportfotodienst/Global Look Press

Форвард Александр Овечкин помог своему клубу «Вашингтон Кэпиталз» выиграть в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у «Баффало Сэйбрз». Россиянин отличился в первом периоде, что помогло столичной команде победить со счетом 4:3.

Заброшенная шайба россиянина стала для него 727-й в заокеанской карьере. Он приблизился к Марселю Дионну в списке лучших снайперов в истории НХЛ и теперь отстаёт от канадца на четыре гола.

Кроме того, Овечкин забросил 457-ю шайбу в равных составах. По данному показателю он переместился на чистое шестое место в истории НХЛ, обойдя Бретта Халла (456).

В 37 матчах нынешнего сезона Овечкин набрал 36 очков (21 гол + 15 передач).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин в предыдущем матче забросил шайбу в ворота «Бостон Брюинз». Он отличился в 20-й раз в сезоне. Это была 266-я шайба в карьере россиянина, заброшенная при игре в большинстве. Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ, обогнав Бретта Халла (265).