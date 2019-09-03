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Московские «армейцы» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своём льду одержали волевую победу над казанским «Ак Барсом» — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).

Для действующих обладателей Кубка Гагарина это был уже второй матч в новом сезоне: в первом двумя днями ранее «красно-синие» уступили омскому «Авангарду» (1:3). В поединке с «Ак Барсом» ЦСКА тоже дважды проигрывали по ходу встречи, но в итоге сумели добыть первую победу в чемпионате.

У гостей дважды отличился Владимир Ткачёв, в составе москвичей дубль оформил чех Иржи Секач, в прошлом сезоне выступавший за «Ак Барс». Победный гол Секач забил в большинстве за 64 секунды до финальной сирены. Ещё одну шайбу у ЦСКА забросил Линден Вей.

В ещё одном матче игрового дня «Авангард» одержал вторую подряд победу на выезде — над финским «Йокеритом». В Хельсинки был зафиксирован счёт 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).

Омичи до 57-й минуты вели с преимуществом в две шайбы (отличились Алексей Потапов и Коди Франссон), но Микко Лехтонен сумел вернуть «джокерам» надежду спасти игру. Хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока, однако за две секунды до сирены пропустили третью шайбу. Её автором стал Павел Дедунов.

Московский «Спартак» с новым главным тренером Олегом Знарком стартовал в чемпионате КХЛ с поражения в овертайме от рижского «Динамо», писал ранее News.ru.