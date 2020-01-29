https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) столичные «армейцы» одержали уверенную победу во Владивостоке над «Адмиралом» — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1).

У москвичей шайбы забросили Павел Карнаухов (24-я минута), Михаил Григоренко (34-я), Антон Слепышев (36-я), Марио Кемпе (48-я) и Кирилл Капризов (54-я).

Хозяева сумели ответить только двумя голами Александра Мерескина (38-я минута) и Мартина Бакоша (54-я, за 16 секунд до шайбы Капризова).

Сухая серия голкипера «красно-синих» Ильи Сорокина прервалась на 175-й минуте (174 минуты 47 секунд).

Капризов и Слепышев, набрав в этой встрече по два очка по системе «гол плюс пас», продлили свои результативные серии в чемпионате до 11 матчей: Капризов набрал за это время 18 очков (8+10), Слепышев — 17 (9+8).

ЦСКА (82 очкв, 53 игры) одержал шестую победу подряд в чемпионате и уверенно лидирует в общей таблице чемпионата.

«Адмирал» отстаёт от зоны плей-офф в таблице Восточной конференции на три очка.

Хабаровский «Амур» и уфимский «Салават Юлаев» провели второй очный поединок за два дня. Накануне дальневосточники одолели уфимцев в основное время (4:2), теперь — в серии буллитов — 1:0Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Автором единственного результативного броска в этом поединке стал форвард дальневосточников Вячеслав Ушенин.

Голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил все 36 бросков соперника и отыграл «на ноль» пятый матч в нынешнем сезоне.

«Салават Юлаев» (58 очков, 53 игры) остался на шестом месте на «Востоке», «Амур» сократил отставание от зоны плей-офф до семи очков, которое нужно попытаться ликвидировать за десять оставшихся игр регулярного чемпионата.

Московское «Динамо» разгромило нижегородское «Торпедо» и вышло в плей-офф, писал ранее NEWS.ru.