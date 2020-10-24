ЦСКА обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

https://static.news.ru/photo/9b290446-16e8-11eb-9256-fa163e074e61_660.jpg Фото: cska-hockey.ru

ЦСКА одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в подмосковных Мытищах.

Так, на 1-й минуте «Куньлунь» вывел вперёд Алексей Торопченко. Вскоре Максим Шалунов позволил гостям отыграться на 16-й минуте, однако под конец первого периода «Куньлунь» вновь вырвался вперёд — забил Райан Спрул. Победа досталась ЦСКА усилиями Павла Карнаухова и Никиты Коростелёва.

Ранее NEWS.ru писал, что «Металлург» одержал победу над «Северсталью» в ходе матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Череповце.

Так, «Металлург» пропустил четыре шайбы, однако забросил пять. На воротах хозяев стоял Владислав Подъяпольский, а у магнитогорской команды — Артём Загидулин.