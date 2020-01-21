Вице-премьер правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко покинет пост президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Решение об избрании нового президента КХЛ принимает совет директоров лиги в соответствии с уставом организации.
В ближайшее время состоится внеочередное заседание совета директоров, на котором данный вопрос будет рассмотрен, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе КХЛ, добавив, что никакой другой позиции выразить не могут и расширенных комментариев не дают.
Как сообщалось, глава «Газпром-медиа» и президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко указом президента России Владимира Путина был назначен вице-премьером правительства РФ, курирующим спорт, писал NEWS.ru.
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