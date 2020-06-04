Брагин прокомментировал своё назначение на пост тренера сборной РФ

https://static.news.ru/photo/b69fe67a-a6fb-11ea-b1a4-fa163e074e61_660.jpg Валерий Брагин Фото: Petr Sznapka/CTK/Global Look Press

Новый главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин поблагодарил руководство Федерации хоккея России (ФХР) за доверие.

Большое спасибо за доверие руководству ФХР. Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена. В то же время работы у нас очень много, — приводит слова тренера пресс-служба ФХР.

Брагин также добавил, «что, вполне возможно, следующий чемпионат мира пройдёт без игроков НХЛ». В связи с этим, по словам Брагина, тренерский штаб должен сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России.

Как сообщалось, ФХР назначила Брагина новым тренером национальной команды вместо Алексея Кудашова, писал NEWS.ru.