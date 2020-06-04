Брагин прокомментировал своё назначение на пост тренера сборной РФ

Новый главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин поблагодарил руководство Федерации хоккея России (ФХР) за доверие.
Большое спасибо за доверие руководству ФХР. Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена. В то же время работы у нас очень много, — приводит слова тренера пресс-служба ФХР.
Брагин также добавил, «что, вполне возможно, следующий чемпионат мира пройдёт без игроков НХЛ». В связи с этим, по словам Брагина, тренерский штаб должен сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России.
Как сообщалось, ФХР назначила Брагина новым тренером национальной команды вместо Алексея Кудашова, писал NEWS.ru.
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