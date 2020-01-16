https://static.news.ru/photo/5becb062-388a-11ea-a19a-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcbarys.kz

Третья и четвёртая команды в текущем рейтинге Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — казахстанский «Барыс» и екатеринбургский «Автомобилист» — в очередных поединках регулярного чемпионата победили в родных стенах магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев» соответственно, занимающие седьмое и восьмое — последние «кубковые» — места на «Востоке».

«Барыс» одержал победу над «Металлургом» с минимальным перевесом — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2).

У хозяев шайбы забросили Линус Виделль (30-я минута), Даррен Диц (35-я), Корбэн Найт (43-я) и Роман Старченко (46-я).

В составе «сталеваров» дубль сделал чешский форвард Андрей Нестрашил (голы за 23 секунды до второго перерыва и на 49-й минуте), один раз отличился Виктор Антипин (57-я).

«Барыс» (65 очков, 49 игр) отстаёт на три очка от лидирующих в таблице Восточной конференции казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда». «Магнитка» (53 очка, 49 игр) осталась на седьмом месте на «Востоке».

«Автомобилист» с более убедительным счётом переиграл «Салавата Юлаева» — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).

Победу уральцам принесли точные броски Дениса Бодрова (23-я минута), Павла Дацюка (32-я), Анатолия Голышева (55-я) и Артёма Гареева (за 14 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Гости в первой половине третьего периода сумели отыграть две шайбы усилиями Петра Хохрякова (46-я минута) и Никиты Сошникова (50-я), но переломить ход встречи не смогли.

«Автомобилист» (61 очко, 48 игр) закрепился на четвёртой позиции на «Востоке», «Салават Юлаев» (52 очка, 48 игр) балансирует на грани вылета из кубковой восьмёрки, опережая идущий девятым «Адмирал» из Владивостока на три очка.

Казанский «Ак Барс» в Пекине проиграл китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар», ранее писал NEWS.ru.