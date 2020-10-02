«Автомобилист» обыграл в гостях «Магнитку» и обошёл «Ак Барс» в таблице КХЛ

В выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
У «сталеваров» шайбы забросили Семён Кошелев (7-я минута) и Юхо Ламмикко (29-я).
В составе «Автомобилиста» отличились Алексей Василевский (14-я), Питер Холланд (24-я) и Вячеслав Литовченко (35-я).
Благодаря этой победе екатеринбуржцы набрали 18 очков в 12 играх и вышли на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, опередив на очко казанский «Ак Барс» и отставая на три от лидирующего во всём чемпионате омского «Авангарда», который провёл на матч больше.
«Магнитка» имеет 14 очков после 11 игр и занимает шестое место на «Востоке».
Новосибирская «Сибирь» на своём льду переиграла нижегородское «Торпедо» — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1).
Победу хозяевам принесли точные броски Никиты Шашкова (10-я минута), Евгения Чесалина (14-я), Данила Романцева (31-я) и Ярослава Хабарова (39-я).
У «автозаводцев» шайбы забили Энди Миле (12-я минута) и Крис Уайдмэн (49-я).
Петербургский СКА, продолжающий выступать более чем наполовину молодёжным составом из-за вспышки коронавируса в команде, в гостях победил хабаровский «Амур», ранее писал NEWS.ru.
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