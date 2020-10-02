«Автомобилист» обыграл в гостях «Магнитку» и обошёл «Ак Барс» в таблице КХЛ

https://static.news.ru/photo/88588eda-04d3-11eb-a5ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: khl/vk.com

В выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

У «сталеваров» шайбы забросили Семён Кошелев (7-я минута) и Юхо Ламмикко (29-я).

В составе «Автомобилиста» отличились Алексей Василевский (14-я), Питер Холланд (24-я) и Вячеслав Литовченко (35-я).

Благодаря этой победе екатеринбуржцы набрали 18 очков в 12 играх и вышли на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, опередив на очко казанский «Ак Барс» и отставая на три от лидирующего во всём чемпионате омского «Авангарда», который провёл на матч больше.

«Магнитка» имеет 14 очков после 11 игр и занимает шестое место на «Востоке».

Новосибирская «Сибирь» на своём льду переиграла нижегородское «Торпедо» — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1).

Победу хозяевам принесли точные броски Никиты Шашкова (10-я минута), Евгения Чесалина (14-я), Данила Романцева (31-я) и Ярослава Хабарова (39-я).

У «автозаводцев» шайбы забили Энди Миле (12-я минута) и Крис Уайдмэн (49-я).

Петербургский СКА, продолжающий выступать более чем наполовину молодёжным составом из-за вспышки коронавируса в команде, в гостях победил хабаровский «Амур», ранее писал NEWS.ru.