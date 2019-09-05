https://static.news.ru/photo/da9d3270-d00b-11e9-bbee-fa163e074e61_660.jpg Фото: ak-bars.ru

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» в Хельсинки уверенно победил финский «Йокерит» — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).

Казанцы уже в первом периоде создали солидный задел, забросив две шайбы в течение 68 секунд: отличились Станислав Галиев (16-я минута) и Эмиль Галимов (17-я). На 22-й секунде второй двадцатиминутки Патрис Кормье сделал счёт крупным. Нападающий хозяев Антти Пильстрём на 24-й минуте отыграл одну шайбу, однако Кирилл Петров на 33-й восстановил разницу в три шайбы.

В заключительной трети матча Джастин Азеведо (43-я минута) сделал счёт 5:1 в пользу «Ак Барса», на что «Йокерит» смог ответить лишь одним голом, забитым Тему Эроненом на 57-й минуте.

Таким образом, финские «джокеры» проиграли оба стартовых матча регулярного чемпионата КХЛ и пока занимают последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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