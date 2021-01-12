«Ак Барс» одержал 11-ю победу в 12 последних матчах КХЛ

https://static.news.ru/photo/f51dfb36-54fb-11eb-841e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/hcakbars

Казанский «Ак Барс» в гостях победил «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Итоговый счёт встречи — 4:2.

Обе шайбы проигравшей команды забросил 23-летний Кирилл Панюков. За «Ак Барс» отличились Кирилл Петров, Найджел Доус, Станислав Галиев и Патрис Кормье. Последний забил с передачи Петрова.

Победа над «Барысом» стала для казанского клуба 11-й в 12 последних встречах «регулярки» КХЛ. Единственное поражение в этот период команда из столицы Татарстана потерпела от уфимского «Салавата Юлаева» (3:7). «Ак Барс» после 45 сыгранных матчей со значительным отрывом возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. У команды 70 очков, у идущего вторым омского «Авангарда» 62 очка.

Как передавал NEWS.ru, в матче уфимцев с казанцами финский нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен забил четыре шайбы, добавив к ним голевую передачу. Спортсмен возглавил список бомбардиров КХЛ, повторив рекорд результативности среди финских игроков, принадлежащий Эсе Пирнесу, который в сезоне-2008/09 набрал 50 очков (22 + 28) в составе «Атланта» (Мытищи).