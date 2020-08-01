https://static.news.ru/photo/5f805e6a-d40f-11ea-b1dd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сравнил итоги Первой и Второй мировых войн в ходе церемонии возложения цветов к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов» в Москве.

По его словам, разница заключается в том, что в 1919 году Версальский договор создал предпосылки для более глобального конфликта, а в 1945 году в рамках конференций в Ялте и Потсдаме закладывалась основа механизмов мирного разрешения разногласий.

К сожалению, огромные жертвы Первой мировой войны оказались далеко не последними и не самыми масштабными в XX веке. И во многом вина за это лежит на правительствах, на лидерах стран-победительниц, прежде всего, Франции и Великобритании, которые не смогли в ходе Версальских переговоров создать надёжную и стабильную систему мироустройства, — подчеркнул Нарышкин, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый день воинской славы 9 октября — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В пояснительной записке говорится, что битва за Кавказ имела важное стратегическое и политическое значение в ходе Великой Отечественной войны. Безвозвратные потери немецко-фашистских войск составили 281 тысячу человек, свыше 6 тысяч оказались в плену у красноармейцев. Вооружённые силы СССР в ходе этого сражения прошли 800 км, а по его итогам освободили территорию площадью около 200 тысяч кв. км.