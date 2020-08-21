Найдены останки ихтиозавра, который насмерть подавился крупной рептилией

https://static.news.ru/photo/a48e33f2-e3bd-11ea-832a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Captmondo/wikipedia.com

Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе изучили останки пятиметрового ихтиозавра, найденные в 2010 году, и выяснили, что животное погибло из-за того, что подавилось четырёхметровой рептилией.

По данным «Ридус», в ходе исследования в желудке морской рептилии, похожей на современных дельфинов, были обнаружены части тела другого животного — талаттозавра. По версии палеонтологов, ихтиозавр откусил голову и хвост талаттозавру и попытался проглотить остальное тело целиком.

Нам потребовалось ещё несколько лет, чтобы достать нечто и идентифицировать его. Оказалось, что это талаттозавр — морская рептилия, которая размером почти с ихтиозавра, — говорится в исследовании.

В какой-то момент он сильно запрокинул голову, в результате чего повредил шею. Дальнейшее пережёвывание пищи только усугубляло травму. В итоге шея ихтиозавра сломалась и рептилия погибла. На это указывает также и то, что на останках проглоченного им талаттозавра нет признаков расщепления пищеварительными соками, а откушенный хвост оказался всего в 23 метрах от тела ихтиозавра. Из этого исследователи сделали вывод, что животное погибло сразу после того, как проглотило добычу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные-палеонтологи из Имперского колледжа Лондона нашли подтверждение теории о том, что динозавры не только использовали территории нынешней Аляски для миграционных маршрутов, но жили и даже плодились там. Сделать это удалось благодаря обнаружению окаменелостей, которые идентифицировали как останки детёныша динозавра семейства Dromaeosaurids (хищники).