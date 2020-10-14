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Ретро-состав поезда типа А на станции Партизанская (2016)
История

Есть метро!: 86 лет с момента пуска первого поезда московской подземки

21:22, 14 октября 2020
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

14 октября 1934 года был запущен пробный поезд Московского метрополитена. Он состоял из двух вагонов: моторного — № 1 (красного цвета) и прицепного — № 1001 (песочного цвета).

Состав прошёл по всей линии от станции «Сокольники» до «Парка культуры». Его максимальная скорость достигала 65 км/ч.

Внутри вагоны были отделаны жёлтым фактурным картоном. В салоне были установлены 30 ламп напряжением 120 вольт, каждый вагон секции имел по 44 сидячих места и четыре пары двухстворчатых дверей.

В настоящее время вагон № 1 находится в депо «Измайлово», где создан музей метро.

О том, какими были поезда в то время и как они выглядят в наши дни — в фотогалерее NEWS.ru.

Первый испытательный поезд (1934)

Репродукция Фотохроники ТАСС

Ход реставрации вагона типа «А»

Пресс-служба Московского метрополитена/АГН «Москва»

Ретро-состав поезда типа А на станции Партизанская

Сергей Бобылев/ТАСС

Ретро-состав поезда типа А на станции Партизанская (2016)

Сергей Бобылев/ТАСС

Первый поезд нового поколения «Москва-2020»

М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Первый поезд нового поколения «Москва-2020»

М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Первый поезд нового поколения «Москва-2020»

М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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