Есть метро!: 86 лет с момента пуска первого поезда московской подземки

14 октября 1934 года был запущен пробный поезд Московского метрополитена. Он состоял из двух вагонов: моторного — № 1 (красного цвета) и прицепного — № 1001 (песочного цвета).

Состав прошёл по всей линии от станции «Сокольники» до «Парка культуры». Его максимальная скорость достигала 65 км/ч.

Внутри вагоны были отделаны жёлтым фактурным картоном. В салоне были установлены 30 ламп напряжением 120 вольт, каждый вагон секции имел по 44 сидячих места и четыре пары двухстворчатых дверей.

В настоящее время вагон № 1 находится в депо «Измайлово», где создан музей метро.

О том, какими были поезда в то время и как они выглядят в наши дни — в фотогалерее NEWS.ru.