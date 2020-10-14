Есть метро!: 86 лет с момента пуска первого поезда московской подземки

14 октября 1934 года был запущен пробный поезд Московского метрополитена. Он состоял из двух вагонов: моторного — № 1 (красного цвета) и прицепного — № 1001 (песочного цвета).
Состав прошёл по всей линии от станции «Сокольники» до «Парка культуры». Его максимальная скорость достигала 65 км/ч.
Внутри вагоны были отделаны жёлтым фактурным картоном. В салоне были установлены 30 ламп напряжением 120 вольт, каждый вагон секции имел по 44 сидячих места и четыре пары двухстворчатых дверей.
В настоящее время вагон № 1 находится в депо «Измайлово», где создан музей метро.
О том, какими были поезда в то время и как они выглядят в наши дни — в фотогалерее NEWS.ru.
Первый испытательный поезд (1934)
Репродукция Фотохроники ТАСС
Ход реставрации вагона типа «А»
Пресс-служба Московского метрополитена/АГН «Москва»
Ретро-состав поезда типа А на станции Партизанская
Сергей Бобылев/ТАСС
Ретро-состав поезда типа А на станции Партизанская (2016)
Сергей Бобылев/ТАСС
Первый поезд нового поколения «Москва-2020»
М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Первый поезд нового поколения «Москва-2020»
М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Первый поезд нового поколения «Москва-2020»
М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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