Убрать швы и увеличить грудь: врачи нашли новое применение жиру

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Российские медики из РНЦХ им. академика Б. Петровского освоили новую технологию, с помощью которой лечат повреждения на коже у раковых больных, возникшие после облучения. Для этого используется собственный жир пациента. Как сообщил NEWS.ru врач-хирург Вячеслав Васильев, жировая ткань является основным источником регенераторных клеток у взрослого человека. Метод носит название «Инъекционная трансплантация продуктов на основе жировой ткани». Технология эффективна также для лечения кожных повреждений при диабете и заболеваниях вен, рассказал специалист.

Author: Вячеслав Васильев [ врач-хирург ] Жир забирается малотравматичным путём. Делается липосакция. Материал сразу готов к применению. Также возможна его дальнейшая переработка, например превращение жира в жидкость. В некоторых случаях именно её введение даёт лучший эффект. Вячеслав Васильев врач-хирург врач-хирург

Используя собственный жир пациента, можно также увеличить молочные железы у женщин или полностью восстановить отнятую после операции грудь.

В каких-то случаях достаточно просто ввести жир. Иногда это комбинируется с другими хирургическими методами, с установкой силиконовых имплантатов, - сообщил эксперт.

В мире эта технология существует больше десяти лет. Долгое время она находилась на этапе изучения, а несколько лет назад начала применяться на практике. Только несколько учреждений в России работают по этой методике. По прогнозам специалистов, через пять лет такие операции станут более массовыми и войдут в программу ОМС.

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