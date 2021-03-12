Врачи рассказали, почему «витамин для беременных» нужно принимать всем

В конце зимы многие чувствуют упадок сил, апатию, резкие перепады настроения. Это списывают на рабочие нагрузки, недостаток солнца и бесконечное стояние в пробках, тогда как на самом деле данное состояние вызвано нехваткой витаминов и макроэлементов. Человек принимает недостаток фолиевой кислоты (витамина В9) за банальное переутомление. Если женщине не пропить курс препарата, можно заработать тяжёлую анемию или нанести вред здоровью будущего ребёнка. NEWS.ru расспросил специалистов, по каким ещё признакам можно заподозрить у себя недостаток фолиевой кислоты и как его восполнить.

Примерно у 20–30% людей наблюдается недостаток фолиевой кислоты в организме, сообщила в беседе с NEWS.ru иммунолог и диетолог Марина Аплетаева. Заподозрить дефицит важного витамина может у себя далеко не каждый.

Симптоматика очень размытая: слабость, апатия, нервозность, бессонница, эмоциональная нестабильность, бледная кожа, одышка. Это всё легко списать на переутомление. Диагностировать дефицит витамина В9 можно, только сдав анализ. Марина Аплетаева аллерголог-иммунолог аллерголог-иммунолог

Чаще всего недостаток фолиевой кислоты наблюдается у людей, которые плохо питаются, например злоупотребляют фастфудом или полуфабрикатами, сообщила Аплетаева. Витамин содержится в продуктах животного и растительного происхождения — курице, мясе, рыбе, яйцах, морепродуктах. Его много в фасоли, чечевице, моркови, горохе. Главное, что стоит помнить, — В9 разрушается при термической обработке, поэтому лучше предпочесть сырые овощи варёным. Если питанием закрыть потребность в фолиевой кислоте невозможно, этот витамин можно купить в любой аптеке. Как отдельно, так и в составе комплексов.

Даже если рацион у человека полноценный, усвоению витамина могут помешать вредные привычки и приём некоторых препаратов. Главные «блокаторы» фолиевой кислоты — никотин, этиловый спирт и определённые вещества в составе оральных контрацептивов.

При некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта также нарушается всасывание В9 в кишечнике. Такое случается при болезни Крона, язвенном колите, дисбактериозе. Даже если фолиевая кислота попадает в организм в достаточном количестве, она не усваивается.

Roman Märzinger / CHROMORANGE/Global look Press

Недостаток фолиевой кислоты приводит к ухудшению настроения, вызывает чувство сонливости, а также целый комплекс заболеваний. Так, женщины с дефицитом В9 в организме рискуют родить ребёнка с тяжёлыми нарушениями нервной системы. Приём фолиевой кислоты, напротив, на 90% снижает патологии нервной системы у плода.

По мнению Аплетаевой, витамин нужно принимать до зачатия. Закладывание нервной трубки происходит на второй-третьей неделе, когда женщина ещё не знает, что она в положении. В этот момент важно, чтобы в организме было достаточное количество фолиевой кислоты.

В9 важен не только для репродуктивной функции. Он участвует во всех процессах, где происходит активное размножение клеток, сообщил NEWS.ru инфекционист, вакцинолог и педиатр Евгений Тимаков. Например, В9 задействован в процессе кроветворения в костном мозге. Если фолиевой кислоты недостаточно, повышается риск мегалобластной анемии (малокровия).

Нужное количество витамина важно для формирования лейкоцитов и нормальной работы иммунной системы. Мужская половая система — ещё один механизм, «завязанный» на витамине В9. Достаточное количество фолиевой кислоты увеличивает активность сперматозоиодов на 3% и повышает вероятность зачать ребёнка, сообщил Тимаков.

Достаточное количество витамина В9 — профилактика смертельных заболеваний, добавил педиатр. Фолиевая кислота активирует специфические клетки иммунитета, которые не дают расти и развиваться раковым опухолям. Также вещество помогает в профилактике инсультов и инфарктов, особенно у мужчин.

По словам Тимакова, передозировка B9 повышает вероятность развития раковых опухолей груди и кишечника. При беременности также важно не переборщить, иначе у ребёнка повышается вероятность возникновения аллергических реакций и диабета.