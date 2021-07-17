Врачи рассказали, почему пожилые проще переносят вакцинацию

Главный врач клиники Татьяна Романенко рассказала, что люди старшего возраста чаще всего переносят вакцинацию от коронавируса без побочных явлений. В частности, это касается высокой температуры и болей в мышцах, пишет URA.RU.

Это связано с ослаблением иммунной системы с возрастом: адаптационные механизмы становятся менее выраженными.

Иммунологические реакции часто протекают не так, как у молодых. Поэтому люди более старшего возраста, особенно с хроническими заболеваниями, зачастую даже не обращают вниманиz на прививку, — пояснила Романенко.

Врач-терапевт Виктор Лишин уточнил: чем моложе человек, тем сильнее у него развита иммунная система. А это значит, что и более выражены реакции на инфекцию.

У молодых людей иммунитет более сильный, поэтому больше реакций на прививку. Однако бывает, что молодые не испытывают ничего после вакцинации, всё зависит от иммунной системы, — отметил доктор.

В случае сильных побочных эффектов терапевт посоветовал принимать лекарства. А также не заниматься спортом и не пить алкоголь в течение трёх-четырёх дней после прививки.

Для предотвращения аллергии принимаются антигистаминные препараты, при высокой температуре (начиная от 38 градусов) — жаропонижающие, — дал рекомендации терапевт.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что побочные реакции от второго компонента вакцины от коронавируса могут быть гораздо активнее, чем от первого. Реакция на первый компонент может отсутствовать вовсе, а второй способен вызывать её эффективные проявления.