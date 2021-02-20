Врачи рассказали, откуда берётся анемия

Нежелание работать, постоянная сонливость и апатия — такие симптомы могут указывать на анемию. Это состояние связано со снижением уровня гемоглобина в крови. Причин возникновения анемии масса — от скрытого кровотечения до недостатка мяса в рационе. Если не лечить этот недуг, то он может вылиться в тяжёлые внутренние заболевания и привести к смерти во время родов. Врачи рассказали NEWS.ru о признаках анемии, которой страдают около 30% женщин и 10% мужчин в России.

Кровь человека состоит из трёх основных элементов — эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, а также плазмы (жидкая среда). Первые в своём составе имеют железосодержащий белок — гемоглобин, который окрашивает кровь в красный цвет. Кроме того, именно гемоглобин «переносит» по органам и тканям кислород, а также углекислый газ. При анемии количество этого белка в эритроцитах сокращается, поэтому в организме начинается кислородное голодание. Появляются соответствующие симптомы.

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Бледность кожных покровов, склонность к синякам, постоянная слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания, головокружение — по этим признакам можно заподозрить малокровие. Стоит бить тревогу, если уровень гемоглобина ниже 120 г/л у женщин и 130 г/л — у мужчин. Для беременных этот показатель должен быть не ниже 110 г/л.

Около 30% женщин и 10% мужчин в России страдают анемией. Это состояние, для которого характерно уменьшение количества эритроцитов и снижение содержания гемоглобина в единице объёма крови, сообщил NEWS.ru врач-гематолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии медицинского факультета РУДН Николай Стуклов. Самое распространённое — железодефицитная анемия (ЖДА), которая диагностируется у 40-50% больных, большинство из которых — женщины.

У женщин в связи с менструальной функцией происходит нарушение баланса между поступающим железом и его потерей. Чаще это признак какого-то недиагностированного заболевания женской репродуктивной системы — полипа, миомы матки, эндометриоза. Николай Стуклов врач-гематолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии медицинского факультета РУДН врач-гематолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии медицинского факультета РУДН

Погрешности в питании — одна из причин ЖДА, этот недуг в два-три раза чаще встречается у жителей развивающихся стран, заметил Стуклов. Для профилактики анемии необходимо съедать минимум 100-200 граммов красного мяса ежедневно.

В среде вегетарианцев распространён миф, что многие продукты растительного происхождения могут «закрыть» потребность организма в железе, добавила в беседе с NEWS.ru врач-терапевт, гематолог Наталья Андреева. Действительно, этот микроэлемент содержится в шпинате, кешью, фасоли и шоколаде. Но биодоступность железа в растениях крайне низкая, поэтому мясо ими заменить не получится.

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Вторая по распространённости после ЖДА — это анемия хронических заболеваний. Она диагностируется у 25-30% больных. Именно тяжёлый недуг нарушает выработку гемоглобина в организме. Анемия хронических заболеваний возникает при раке, ревматизме, туберкулёзе, тяжёлых сердечно-сосудистых болезнях, гепатитах, СПИДе. На третьем месте — анемия, связанная с кровотечениями, которая выявляется у 15% больных. Она возникает при травмах, язвах, кровоточащих внутренних опухолях.

В значительном проценте случаев анемия связана с наличием геморроя, сообщила Андреева. Его распространённость составляет 118-120 человек на тысячу взрослого населения. Уже на второй стадии заболевания у человека в процессе дефекации постоянно выделяется из прямой кишки кровь. Если болезнь не лечить, то через год-два запасы железа в крови снижаются и возникает анемия.

Свинцовая интоксикация — ещё одна причина малокровия, отметила врач. Некоторые виды красок, которыми покрывают глиняную посуду, содержат этот металл. Происходит не только постоянное отравление организма, но и сокращение уровня гемоглобина. По этой причине при обнаружении анемии следует обратить внимание на тарелки, из которых потребляется пища.

Большое количество случаев анемии в России остаются недиагностированными, сообщил Николай Стуклов. Чаще всего малокровие обнаруживают, когда женщина сдаёт анализы при беременности. Мужчины же терпят годами, грешат на усталость и лень.

Анемия вызывает кислородную недостаточность, отсюда — сердечная недостаточность и выраженное нарушение функции головного мозга. Женщины с анемией и их дети чаще умирают при родах, — сообщил Стуклов.

Если анемия развивается в организме больных онкологией и пациентов, перенёсших инфаркты или инсульты, то она ухудшает прогноз заболевания. К тому же малокровие делает более тяжёлым развитие сопутствующих патологий, добавил врач.

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В первую очередь необходимо вылечить заболевание, из-за которого возникла анемия, например, убрать геморрой или удалить миому матки. Также для улучшения состояния крови врачи назначают железосодержащие препараты. Нужно скорректировать питание и включить мясо в ежедневный рацион.

Для своевременной диагностики анемии необходимо ежегодно проходить обследование на уровень содержания гемоглобина. В случае выявления малокровия следует обязательно обратиться к врачу, так как оно является признаком скрытого заболевания.