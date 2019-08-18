https://static.news.ru/photo/595e1070-c1c0-11e9-bb1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Лекции о сердечно-сосудистых заболеваниях пройдут в московских поликлиниках с 19 по 24 августа.

В первый день в консультативно-диагностическом центре № 2, филиале № 2 детской городской поликлиники № 110 и филиале № 4 поликлиники № 134 желающие смогут узнать об аритмии, рахите и сахарном диабете.

20 августа сотрудники городской поликлиники № 19, филиала № 2 детской городской поликлиники № 130 и филиала № 1 городской поликлиники № 62 расскажут о профилактике сердечных заболеваний, а 24 августа в детской городской поликлинике № 130 и городской поликлинике № 8 состоится лекция о влиянии курения на организм и артериальном давлении.

Помимо этого, москвичи узнают о паразитах и остеопорозе в филиале № 3 детской городской поликлиники № 130 и консультативно-диагностическом центре № 2.

23 августа в консультативно-диагностической поликлинике № 121 и филиале № 4 городской поликлиники № 134 посвятят вопросам нарушения памяти и способам профилактики глаукомы, передаёт mos.ru .

Как писал News.ru, ранее главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рассказал, что больше всего павильоны «Здоровая Москва» посещают люди, которые редко ходят в поликлиники для диспансеризации. Это трудоспособные граждане, желающие проверить своё здоровье после работы.