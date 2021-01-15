Врачи оценили шансы выжить с полным поражением лёгких

https://static.news.ru/photo/4c282aaa-57ef-11eb-be0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Выжить со стопроцентным поражением лёгких крайне тяжело. Наиболее распространённым способом лечения таких пациентов является подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом рассказал пульмонолог высшей категории Сергей Пурясев.

В таких случаях пациентов вводят в медицинскую кому, чтобы они спокойно умирали. Или выживали. В целом помочь тут может только ИВЛ, — сказал специалист «Газете.Ru».

Часто у пациентов с тяжёлой формой коронавируса начинается цитокиновый шторм — состояние, когда иммунная система «сильно» реагирует на болезнь. Он проявляется лихорадкой, болью в голове и в поясничной области, затруднённым дыханием, иногда — тошнотой, рвотой, диареей, изнуряющим сухим кашлем, отметила врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Анна Сотникова.

По словам пульмонолога Марины Казаковой, не стоит думать, что при поражении лёгких на 100% человек совсем перестаёт дышать.

Процент поражения лёгких, который показывает КТ, не говорит о том, что эти участки лёгкого не участвуют в газообмене. Кроме того, полное поражение лёгких всё же довольно редко встречается на фоне потока случаев заражения, — сказала врач.

Основным фактором, влияющим на тяжёлое течение болезни, являются генетические маркеры. Сейчас выявлена только одна часть генома человека, которая увеличивает риск попасть в реанимацию при коронавирусе примерно на 60% — это фрагмент третьей хромосомы длиной около 50 тысяч пар. Также на переносимость болезни влияние оказывают сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, хроническая почечная недостаточность, астма и другие.

Как рассказала Казакова, когда человека не может спасти ИВЛ, его подключают к ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации, когда при помощи специального оборудования врачи создают искусственную циркуляцию крови, которую насыщают кислородом и очищают от углекислого газа.

По словам врачей, в 56–70% случаев ЭКМО помогает даже тем, кого не может спасти ИВЛ. Однако во всей России таких аппаратов всего 137 штук.

Ранее сообщалось, что реаниматологи коронавирусного госпиталя, развёрнутого на базе Иркутского городского перинатального центра, спасли пациентку с тяжёлой формой COVID-19. У женщины было стопроцентное поражение лёгких, к тому же, она была на 32-й неделе беременности. Было решено провести кесарево сечение. Родившуюся девочку отправили в детскую больницу, где выяснилось, что ребёнок здоров, однако самой роженице стало хуже, её поместили в реанимацию.

Врачи-инфекционисты давали неутешительный прогноз. По их словам, с таким поражением лёгких и прогрессирующей полиорганной недостаточностью пациенты не выживают. Но постепенно благодаря упорным стараниям врачей женщина пошла на поправку, и спустя 50 суток её выписали, писал NEWS.ru.