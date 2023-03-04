Эксперт рассказал, сколько секса нужно для профилактики импотенции Врач Сибирский: секс три-четыре раза в неделю профилактирует импотенцию

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Секса или мастурбации три-четыре раза в неделю вполне достаточно, чтобы сохранить половое здоровье мужчины на приличном уровне, заявил в беседе с NEWS.ru сексолог Артемий Сибирский. По его словам, после 40 лет это будет прекрасной профилактикой эректильной дисфункции.

Воздержание или редкие половые контакты крайне негативно влияют на состояние мочеполовой сферы мужчины. После 30 лет начинается сокращение выработки тестостерона. Это мужской половой гормон, который отвечает не только за рост мышц и волос на теле, но и работу мужской половой сферы. Чем реже интимная жизнь, тем быстрее происходит этот процесс, — отметил Сибирский.

Ранее акушер-гинеколог Эстер Вавилонская рассказала, что длительное воздержание опасно для мужчин повышением риска импотенции, бесплодия или простатита.

Ранее уролог-андролог Артем Артамонов сообщил NEWS.ru, что сохранению мужского здоровья лучше других способствует средиземноморская диета, — обилие фруктов, овощей, рыбы, оливкового масла в рационе. Он также отметил, что обилие углеводов и трансжиров (содержатся в фастфуде), напротив, повышает риск появления эректильной дисфункции.