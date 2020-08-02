Врач рассказала, почему колеблется число больных коронавирусом в Москве

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Увеличение объёма живота или появление отёка в ногах могут быть свидетельством возникновения гепатита B, заявил врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Чавдар Павлов.

По его словам, зачастую пациенты обращаются к врачам на той стадии болезни, когда ничего поделать уже нельзя. Всё дело в том, что на начальной стадии гепатит B не обладает специфическими...