Врач рассказала, почему колеблется число больных коронавирусом в Москве

https://static.news.ru/photo/10a3ce94-d446-11ea-8044-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Главврач инфекционной клинической больницы № 1 в Москве Светлана Сметанина объяснила колебания числа больных коронавирусом в столице. Доктор считает, что небольшой прирост новых случаев за две недели — это «классическое течение» любой инфекции.
Показатели по числу заразившихся коронавирусом в Москве могут меняться как в меньшую, так и в большую сторону, — сказала доктор в интервью РИА Новости.
Поэтому, поясняет инфекционист, нельзя говорить об ухудшении ситуации в Москве. Тем более, что за показателями распространения коронавируса внимательно следят эксперты, а в случае необходимости сразу будут приняты соответствующие меры.
«На данный момент ситуация в городе стабильна», — резюмировала Сметанина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 12 человек.