Врач рассказал о связи постковидного синдрома с хроническими заболеваниями

Постковидный синдром может спровоцировать развитие хронических заболеваний лор-органов, заявил врач Владимир Зайцев. Среди наиболее часто встречающихся недугов он выделил хронический тонзиллит, фарингит и риносинусит, сообщает «Слово и Дело».

Во-первых, это хронический тонзиллит — воспаление гланд или нёбных миндалин. Это очень иммунный орган, отвечающий за местный иммунитет, из-за COVID-19 он начинает ослабевать. И организм уже не может бороться с инфекцией, которая затем попадает в кровоток через миндаликовые ткани. Следующий шаг — инфекция бьёт по почкам, по суставам и сердцу, — рассказал Зайцев.

Он добавил, что некоторые пациенты путают синдромы тонзиллита с последствиями коронавируса или новым заболеванием. Не менее опасен и фарингит — хроническое воспаление задней глотки, при котором характерно чувство жжения, першения и сухости в горле. По словам медика, это заболевание может перерасти в фаринголарингит и негативным образом повлиять на голос человека. Также из-за стекания слизи по задней стенке глотки некоторые пациенты могут пострадать от риносинусита, при котором воспаляется задняя стенка глотки и слизистая носа.

Ранее врач-кардиолог Заурбек Шугушев заявил, что состояние пациента, чьё сердце пострадало от COVID-19, похоже на то, в котором находится человек, перенёсший обширный инфаркт. Эксперт добавил, что самые тяжёлые последствия выявляются уже при постковидном синдроме.