Врач рассказал, кто чаще заболевает коронавирусом

Заболевают коронавирусом чаще всего люди от 18 до 55 лет — активные, работающие граждане, которые почему-то не привились. Также растёт число заболевших среди несовершеннолетних, рассказал для «Радио 1» главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Многие больные старше 18 лет, у которых есть возможность вакцинироваться, пока не торопятся это делать. Люди, находящиеся в реанимационном отделении в тяжёлом состоянии, говорят: «Я имею QR-код, но не вакцинировался. Повернуть бы всё назад, я сделал бы прививку». Но среди пациентов, находящихся на искусственной вентиляции лёгких, нет ни одного по-настоящему вакцинированного. Это значит, что вакцина работает и позволяет избежать тяжёлого течения заболевания, — заявил Осипов.

Также врач рассказал о состоянии коечного фонда в больницах Подмосковья. К утру было 500 свободных мест, количество госпитализаций уменьшается. Видимо, дала эффект нерабочая неделя, сказал Осипов.

Ранее сообщалось, что в России три недели подряд умирают от COVID более тысячи человек за сутки. За 7 ноября скончались 1190 человек.