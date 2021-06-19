Врач посоветовал отказаться от активного спорта после вакцинации

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал на какое-то время отложить занятия спортом после вакцинации от коронавируса. Активные физические упражнения, требующие выносливости, вызывают дефицит глюкозы в организме, приводит мнение учёного телеканал «360».
Это, в свою очередь, может негативно
Глюкоза совершенно необходима для деления клеток, для энергии, поэтому соответственно хуже антитела вырабатываются, — говорит медик.
Дефицит глюкозы, который возникает вследствие занятий спортом, запускает регуляторные механизмы. Они ограничивают потребление глюкозы, чтобы клетки головного мозга могли её получать.
Как сообщалось ранее, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал заболевания, при которых нельзя прививаться от коронавируса препаратом «Спутник V». Среди них острая фаза крапивницы и конъюнктивита.