Врач посоветовал отказаться от активного спорта после вакцинации

https://static.news.ru/photo/d9803e94-d16e-11eb-8cb7-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал на какое-то время отложить занятия спортом после вакцинации от коронавируса. Активные физические упражнения, требующие выносливости, вызывают дефицит глюкозы в организме, приводит мнение учёного телеканал «360».

Это, в свою очередь, может негативно сказаться на выработке антител. Поэтому не надо устраивать заплывы и марафоны, которые граничат с глюкозным голоданием.

Глюкоза совершенно необходима для деления клеток, для энергии, поэтому соответственно хуже антитела вырабатываются, — говорит медик.

Дефицит глюкозы, который возникает вследствие занятий спортом, запускает регуляторные механизмы. Они ограничивают потребление глюкозы, чтобы клетки головного мозга могли её получать.

Как сообщалось ранее, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал заболевания, при которых нельзя прививаться от коронавируса препаратом «Спутник V». Среди них острая фаза крапивницы и конъюнктивита.