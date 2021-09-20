Врач оценила вред от вибрации смартфона для здоровья человека

Вибрации способны привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно сосудистой систем. Об этом «Газете.Ru» сообщила медицинский аналитик BestDoctor Полина Козлова. По её мнению, чтобы человек заболел, он должен подвергаться воздействию в течение нескольких лет с силой не менее 16–200 Гц, что не относится к смартфонам.

Как пояснила врач, «вибрационная болезнь» может возникнуть только у работников производств, которые находятся под воздействием вибрации порядка 3–5 лет. Такие заболевания изучают врачи-профпатологи.

Поэтому, на мой взгляд, не стоит опасаться вреда данного явления от своего смартфона. Однако, если человека оно сильно беспокоит, такой режим всегда можно отключить, — пояснила Козлова.

Медик также прокомментировала потенциальный вред здоровью от излучения смартфона. По её словам, несмотря на то что пока нет доказательств, что излучаемая гаджетом энергия способна повреждать ДНК клеток, всё-таки лучше не держать долгое время аппарат близко к голове. При необходимости лучше пользоваться беспроводными гарнитурами или наушниками, а во время сна откладывать телефон подальше, советует специалист.

Ранее директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев посоветовал во время сна не класть телефон ни под подушку, ни на кровать рядом с собой, а держать его не ближе полуметра к голове.